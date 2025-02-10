ДТП с грузовиком на Кубани привело к гибели трех человек

Автоавария с участием грузового автомобиля произошла в Краснодарском крае. В результате ДТП погибли три человека.

Легковой автомобиль столкнулся в Краснодарском крае с грузовой машиной, есть погибшие, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло на дороге "Краснодар-Кропоткин-граница Ставрополья" в 10:00 мск. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку.

От удара большегруз опрокинулся. Водитель легковой машины и два его пассажира в результате полученных повреждений погибли на месте происшествия.

Отмечается, что в настоящее время проводится проверка.