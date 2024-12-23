Вестник Кавказа

Президент РФ сегодня примет главу Дагестана

Президент РФ сегодня примет главу Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым – темой беседы президента страны и главы региона станет региональная проблематика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле примет главу Дагестана Сергея Меликова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин вернулся в Москву из региональных командировок, сегодня он работает в Кремле... Сегодня будет на приеме у президента глава республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства"

- Дмитрий Песков

Также у российского лидера сегодня в течение дня запланирован ряд других рабочих встреч и совещаний, все они будут носить непубличный характер, добавил пресс-секретарь, передает РИА Новости.

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