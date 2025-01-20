Вестник Кавказа

Рост турпотока в 2025 году прогнозируют в Дагестане

Рост турпотока в 2025 году прогнозируют в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году Дагестан принял 1,85 млн туристов. В этом году туристический поток в республике может увеличиться на 10%.

Количество прибывших в Дагестан путешественников в прошлом году возросло на 5,7%, общее число составило 1,85 млн человек, пишет пресс-служба Минтуризма РД.

В ведомстве также заявили, что в текущем году туристический поток в республике может увеличиться на 7-10%.

Там также добавили, что отдыхающих привлекает не только природа и длительный летний период, но и древние города, памятники архитектуры и возможность активного туризма.

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