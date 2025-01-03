Прогноз по турпотоку в Дагестан зимой озвучили власти

В эту зиму Дагестан могут посетить около 200 тыс туристов – на такие объемы турпотока рассчитывает Минтуризма республики. В ведомстве назвали и ключевое для зимнего периода направление.

Порядка 200 тыс туристов ожидают принять в текущем зимнем сезоне власти Дагестана – такую цифру назвали в Минтуризма региона.

В ведомстве также рассказали, куда гости Дагестана обычно стремятся зимой. По данным министерства, в число самых популярных направлений входит самый древний город России Дербент.

"Здесь расположены цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и другие памятники, включенные в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО"

– Минтуризма Дагестана

В ведомстве добавили, что в холодное время года туристы предпочитают посещать природные достопримечательности. Кроме того, пользуются популярностью древние поселения, дошедшие до наших дней в Дагестане, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в Дагестане существовал горнолыжный курорт – он располагался в Акушинском районе. Горнолыжная база "Чиндирчеро" открылась в 2008 году и была закрыта в декабре прошлого года.