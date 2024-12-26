Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Зимний Дагестан – настоящая сказка для любителей красивых пейзажей, активного отдыха и веселья. Край богат природой, достопримечательностями и местной кухней. Погода зимой в Дагестане прохладная. Снег на равнине тает быстро, а в горах задерживается, так как температура в горной местности зимой ниже. Зимний отдых в Дагестане обычно активный, в такие поездки можно отправиться с друзьями или семьей. И главное – зимой здесь по-особенному красиво!
Погода зимой в Дагестане
Зима в Дагестане солнечная и теплая. В начале декабря еще сохраняется практически осенняя погода. Но уже в январе и феврале в горных районах наступают морозы.
В начале зимы температура воздуха на равнине составляет до +11 °C, что довольно тепло для этого времени. Что касается остальных месяцев, то средняя температура днем составляет +4 °C, а ночью – +2 °C.
Есть ли снег зимой в Дагестане? Чаще всего мокрый снег выпадает в январе, но он сразу же тает. Настоящая суровая зима в Дагестане – явление редкое, и снегопад – радость как для детей, так и для взрослых. Приморскую часть Дагестана последний раз накрывало снегом в 2023 году, тогда высота снежного покрова достигала около 25 см.
Несмотря на то, что в Дагестане из-за снега возникают проблемы со светом и на дорогах, местные жители все равно радуются такому редкому, но приятному природному явлению. И хочется надеяться, что заснеженная зима еще придет в Дагестан.
Что делать в Дагестане зимой?
Зима в Дагестане — это время года, когда горные пейзажи покрываются снежным покровом, создавая живописные виды и уникальную атмосферу. Что делать в такое время года здесь, сейчас расскажем:
- взобраться на гору и попить горячий кофе;
- уделить внимание природным красотам и зимним развлечениям;
- попробовать местную кухню;
- получить массу позитивных эмоций.
Куда можно поехать и что посмотреть зимой в Дагестане?
Несмотря на теплый и влажный климат в Дагестане, зимний отдых здесь определенно хорошо развит. Как провести время, что посетить и где побывать?
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Хунзах
Это аварское село, которое расположено в центральной части нагорного Дагестана. Именно здесь находится огромное Хунзахское плато – удивительное природное явление, которым восхищаются все прибывшие. С его обрывов стекают водопады, а зимой вода превращается в лед, ее струи становятся сосульками, и возникает ощущение, будто вмиг все заледенело как по волшебству. Важно: посещая плато, необходимо быть аккуратными и внимательными из-за обилия льда.
Крупнейшие водопады – Тобот и Итлятляр. Они входят в число самых известных достопримечательностей Дагестана.
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Каток в Мочохе
Село Мочох в Хунзахском районе – одно из лучших мест для зимнего отдыха в Дагестане. Оно известно одноименным озером: в жаркие летние дни в озере Мочох купаются, а зимой оно превращается в большой каток. И раз речь идет о Дагестане, то поблизости обязательно найдется местечко с вкусным кофе, который согреет не только тело, но и душу.
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Гуниб
Невероятно красивым уголком является еще одно аварское село – Гуниб. В зимнее время здесь по-особенному красиво. Именно здесь сам Иван Айвазовский написал знаменитую картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».
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Карадахская теснина
Зимой здесь открывается новый мир: в конце ущелья, на одной из его стен, можно увидеть небольшой водопадик – в морозы он может замерзать, а в теплую погоду его шум хорошо слышен. Теснина располагается в часе езды от села Гуниб.
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Сулакский каньон
Это «база», с которой должен начинаться зимний отдых в Дагестане. Смотровая площадка в Дубках, раскинувшиеся просторы, виды на горы и на извивающуюся ленту реки Сулак не оставят никого равнодушным.
Лыжи в «Чиндирчеро»
Довольно знаменитым горнолыжным курортом раньше являлся Чиндирчеро. Это место было очень комфортным как для молодежного активного отдыха, так и для уютного времяпровождения с семьей. Однако сейчас база горнолыжного курорта закрыта по многочисленным причинам.