Снегопад накроет Дагестан в выходные

Текущие выходные в Дагестане будут особенно ветренными и снежными. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с и гололедицу. При выходе на улицу стоит быть крайне осторожными.

Дагестан накроет непогода в эти выходные: синоптики прогнозируют ветер до 20 м/с, снегопад и гололед, рассказали в местном МЧС.

Жителей республики попросили быть особенно осторожными в эти дни. В ведомстве призвали не ходить под большими рекламными щитами, конструкциями, деревьями и линии электроснабжения.

Непогода продлится до 29 декабря включительно.