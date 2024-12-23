Вестник Кавказа

Снегопад накроет Дагестан в выходные

Снегопад накроет Дагестан в выходные
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Текущие выходные в Дагестане будут особенно ветренными и снежными. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с и гололедицу. При выходе на улицу стоит быть крайне осторожными.

Дагестан накроет непогода в эти выходные: синоптики прогнозируют ветер до 20 м/с, снегопад и гололед, рассказали в местном МЧС.

Жителей республики попросили быть особенно осторожными в эти дни. В ведомстве призвали не ходить под большими рекламными щитами, конструкциями, деревьями и линии электроснабжения.

Непогода продлится до 29 декабря включительно.

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