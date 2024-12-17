Будут ли массовые салюты на Новый год 2025 в Дагестане?

Жители и гости Дагестана не увидят массовых фейерверков на приближающийся Новый год и в целом новогодние праздники – руководство республики не рекомендует проводить такие мероприятия, стало известно на совещании, посвященном работе органов власти и различных служб в новогодние каникулы.
Глава Дагестана Сергей Меликов уделил этой теме особое внимание. Руководитель республики дал рекомендацию не проводить массовых салютов во время ближайших праздников. Он уточнил, что так лучше сделать в том числе чтобы обеспечить безопасность.
"Обращаю внимание глав муниципальных образований – массовые фейерверки сегодня не нужны!"
– Меликов
В то же время, глава Дагестана обратил особое внимание на то, что у детей все должен быть праздник, поэтому традиционные детские елки проводить можно и нужно. Он уточнил, что речь идет о том, что сегодня не стоит устраивать излишние мероприятия.