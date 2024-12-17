Будут ли массовые салюты на Новый год 2025 в Дагестане?

Власти Дагестана не рекомендуют устраивать массовые запуски салютов в приближающиеся новогодние праздники, такую рекомендацию озвучил глава республики. Сергей Меликов объяснил ее в том числе необходимостью соблюдать требования безопасности.

Жители и гости Дагестана не увидят массовых фейерверков на приближающийся Новый год и в целом новогодние праздники – руководство республики не рекомендует проводить такие мероприятия, стало известно на совещании, посвященном работе органов власти и различных служб в новогодние каникулы.

Глава Дагестана Сергей Меликов уделил этой теме особое внимание. Руководитель республики дал рекомендацию не проводить массовых салютов во время ближайших праздников. Он уточнил, что так лучше сделать в том числе чтобы обеспечить безопасность.

"Обращаю внимание глав муниципальных образований – массовые фейерверки сегодня не нужны!"

– Меликов

В то же время, глава Дагестана обратил особое внимание на то, что у детей все должен быть праздник, поэтому традиционные детские елки проводить можно и нужно. Он уточнил, что речь идет о том, что сегодня не стоит устраивать излишние мероприятия.