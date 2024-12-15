День многодетной семьи будут праздновать в Дагестане

В Дагестане учредили День многодетной семьи. Сегодня в республике проживают свыше 125 тыс многодетных семей.
Дагестанцы с нового года будут отмечать День многодетной семьи, праздник учредили сегодня, пишет пресс-служба главы региона.
Его будут праздновать ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он учрежден для повышения социального статуса многодетной семьи, укрепления традиционных и семейных ценностей.
Стоит добавить, что сегодня в республике проживают свыше 125 тыс многодетных семей. Для них организованы федеральные программы и меры поддержки.
Они применяются при рождении пятого, десятого и каждого последующего ребенка. Многодетная семья, имеющая 10 и более детей, получает микроавтобус.