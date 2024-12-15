Вестник Кавказа

День многодетной семьи будут праздновать в Дагестане

День многодетной семьи будут праздновать в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане учредили День многодетной семьи. Сегодня в республике проживают свыше 125 тыс многодетных семей.

Дагестанцы с нового года будут отмечать День многодетной семьи, праздник учредили сегодня, пишет пресс-служба главы региона.

Его будут праздновать ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он учрежден для повышения социального статуса многодетной семьи, укрепления традиционных и семейных ценностей.

Стоит добавить, что сегодня в республике проживают свыше 125 тыс многодетных семей. Для них организованы федеральные программы и меры поддержки.

Они применяются при рождении пятого, десятого и каждого последующего ребенка. Многодетная семья, имеющая 10 и более детей, получает микроавтобус.

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