Бренд "Дагестан" разрешили использовать двум компаниям

Две дагестанские компании смогут использовать в своей деятельности имиджевый знак "Дагестан" – его официально получили туристическая компания "Даг-Тур" и Дербентская винодельческая компания, а также 8 городов Дагестана.

Все туристические выставки, которые будет проводить дагестанская туристическая компания "Даг-Тур", а также продукцию Дербентской винодельческой компании теперь будет украшать имиджевый знак "Дагестан" – они получил официальное разрешение на его использование, рассказал на заседании межведомственной комиссии премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Обладание брендовым знаком "Дагестан" - это большая ответственность и показатель особого статуса для его владельца, так как выпускаемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать всем требованиям к качеству и безопасности, должны быть из натурального местного сырья, отражать самобытность, культуру нашего народа"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Аналогичное право официально получили 8 городов региона - Буйнакск, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт и Южно-Сухокумск, а также 20 его районов, передает "АиФ-Дагестан".

Все они подали заявки на получение знака в межведомственную комиссию и получили право на его использование при проведении выставок, ярмарок и других мероприятий, а также на туристических локациях в республике, отметил премьер.