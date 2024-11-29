Вестник Кавказа

Масштабные проекты запустят в Дагестане в 2025 году

Масштабные проекты запустят в Дагестане в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане сообщили, что 2025 году будут запущены масштабные проекты. Отмечается, что они обеспечат устойчивое развитие промышленности республики.

Новые масштабные проекты по строительству и расширению заводов планируется запустить в Дагестане в 2025 году, пишет пресс-служба республиканского Минпромторга.

Так, в Ахвахском районе появится швейная фабрика «Пронт», а в Каспийске – заводы по производству стройматериалов «Капитал Инвест-Пром».

Помимо этого, расширится производство лифтов на Кизлярском электроаппаратном заводе». В ведомстве отметили, что это улучшит позиции Дагестана на рынке высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, в 2025 году завершатся модернизация и расширение цеха по производству стеклотары на заводе «Дагестан Стекло Тара» в Дагестанских Огнях.

В министерстве подчеркнули, что данные проекты позволят обеспечить устойчивое развитие промышленности республики в ближайшие годы.

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