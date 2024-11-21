На подготовку кадров в АПК потратят почти 300 млн рублей в Дагестане

В Дагестане продолжают испытывать нехватку высококвалифицированных специалистов в сфере АПК. Ситуацию рассчитывают исправить с помощью федерального проекта.

В 2025 году Дагестане будет направлено свыше 290 млн рублей на улучшение ситуации в агропромышленном комплексе, где наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров. Об этом поведал председатель регионального правительства

"Отдельного внимания заслуживает проблема обеспеченности отраслей сельского хозяйства соответствующими кадрами. Сегодня наши аграрии испытывают нехватку в таких специалистах, как чабаны, доярки, ветврачи, не говоря уже о высококвалифицированных агрономах, зоотехниках и технологах"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Он подчеркнул, что в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК" средства, в частности, планируется потратить на подготовку специалистов.

"Проектом предусмотрен механизм возмещения затрат бизнеса по нескольким направлениям, а именно на создание и обустройство агроклассов, улучшение материально-технического состояния ССУЗов, подготовку специалистов по целевым договорам, строительство и приобретение жилья для преподавателей"

– зампред правительства РД

Ранее в правительстве РД заявили, что ожидаются 25%-го увеличения объемов поддержки из федерального бюджета.