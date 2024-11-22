В Дагестане увеличился объем производства аграрной продукции на 4%

Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 4% в этом году в Дагестане. Рост удалось обеспечить в том числе за счет рекордного урожая винограда.

С начала года по середину осени аграрный сектор Дагестана показал рост производства на 4%. Общий объем производства составил около 200 млрд рублей.

Этот год стал знаковым для виноградарства республики – собрали рекордные 300 тыс т. Также собран значительный урожай плодовых – около 230 тыс т.

Отмечается, что производство мяса в республике – более 250 тыс т. Также Дагестан входит в число регионов с развитой молочной промышленностью. Здесь производят почти 1 млн т молока.

Отметим, что в республике также развивается форелевое хозяйство. Одна из ферм на Ирганайском водохранилище уже запущена, еще одна строится в Кизилюртовском районе.