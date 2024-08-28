В Дагестане строится крупная птицеферма

В Буйнакском районе Дагестана будет открыто предприятие по производству куриного мяса. В настоящее время идет строительство птицефермы.
В Дагестане возводится птицеферма, запустить ее планируют через два года, передает ТАСС.
Современное предприятие разместится в Буйнакском районе республики.
"Строительство птицефермы планируется завершить ко II полугодию 2026 года. Производственная мощность - 7 тыс тонн в год"
– глава района Уллубий Ханмурзаев
На данный момент инвестиции в проект составили 150 млн рублей, в целом реализация обойдется в 1 млрд рублей, добавил он.