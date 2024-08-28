Вестник Кавказа

В Дагестане строится крупная птицеферма

В Дагестане строится крупная птицеферма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Буйнакском районе Дагестана будет открыто предприятие по производству куриного мяса. В настоящее время идет строительство птицефермы.

В Дагестане возводится птицеферма, запустить ее планируют через два года, передает ТАСС.

Современное предприятие разместится в Буйнакском районе республики.

"Строительство птицефермы планируется завершить ко II полугодию 2026 года. Производственная мощность - 7 тыс тонн в год"

– глава района Уллубий Ханмурзаев

На данный момент инвестиции в проект составили 150 млн рублей, в целом реализация обойдется в 1 млрд рублей, добавил он.

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