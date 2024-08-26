Завод по переработке мяса птицы запустят на Ставрополье

Строительство крупного завода по переработке мяса птицы стартовало в Новоалександровске. Цена проекта составила 870 млн рублей.

В Новоалександровске стартовало строительство крупного завода по переработке мяса птицы. Этот проект, оцениваемый в 870 млн рублей, имеет стратегическое значение не только для экономики города, но и для всего региона, отмечают региональные власти.

«Сейчас идет создание в Новоалександровском округе завода по переработке мяса птицы ООО "Агроимпульс». Реализация проекта позволит уменьшить себестоимость продукции, получить законченный цикл при производстве мяса бройлеров и убрать зависимость от сторонних предприятий. Это даст новый толчок для развития птицеводческой отрасли»

– замминистра экономического развития Ставрополья Антон Доронин

По его словам, строительство завода принесет значительное разнообразие в промышленную инфраструктуру региона: позволит создать новые рабочие места, повысить уровень жизни местных жителей и стимулировать развитие смежных отраслей экономики. Кроме того, завод способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет региона, что в свою очередь поможет в решении социальных и инфраструктурных задач.

Кроме того, стало известно, что предприятие будет оснащено современным оборудованием, что позволит не только повысить производительность и качество продукции, но и сделать процесс производства более эффективным и экологически безопасным.