Запуск комбикормового завода стартует на Ставрополье

На Ставрополье готовится к запуску комбикормовый завод. Здесь ежемесячно будут производить до 4,5 тыс т кормов для птицеводческих ферм.

В городе Новоалександровске на стадии завершения находится строительство современного комбикормового завода. Это предприятие станет важным шагом вперед для местного агропромышленного комплекса, обеспечивая птицеводческие фермы качественными кормами и создавая рабочие места для жителей региона.

«Производительность комбикормового завода в Новоалександровске — 10 тонн в час. Объем готовой продукции будет составлять 4 490 тонн в месяц. В реализацию проекта вложено порядка 470,7 миллиона рублей инвестиций в форме капитальных вложений»

– Замминистра экономического развития Ставропольского края Антон Доронин

Запуск нового комбикормового завода в Новоалександровске позволит ежемесячно производить до 4,5 тысяч тонн кормов для птицеводческих ферм.

На производственной линии завода будут выпускаться как рассыпные, так и гранулированные корма. Рассыпные корма обычно используются для более мелкой птицы и молодых особей, так как они легче воспринимаются и усваиваются организмом. В свою очередь, гранулированные корма остаются актуальными для зрелой птицы и производства, требующего большей калорийности. Такой ассортимент позволит удовлетворить различные потребности птицеводов и улучшит общую продуктивность отрасли.

Также отметим, что на сегодняшний день на заводе уже создано 20 рабочих мест. Это число, однако, планируется увеличить с ростом объемов производства.