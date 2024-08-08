Ставрополье продлило запрет на посещение лесов

Ограничения на посещение лесов в Ставропольском крае остались в силе из-за продолжающейся аномальной жары. Об этом сообщило Минприроды региона.
Леса Ставрополья продолжают быть закрытыми для посещения из-за пожароопасной обстановки в регионе, рассказали в Минприроды края.
"В связи со сложившейся обстановкой министерством продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 10 сентября. Это также касается проведения в лесах определенных видов работ"
- Минприроды Ставропольского края
Дороги общего пользования, идущие через леса, открыты. Они дают возможность доехать до места отдыха - детского лагеря, санатория, турбазы и экотроп.
Напомним, что противопожарный режим на Ставрополье введен до 15 сентября распоряжением руководителя региона Владимира Владимирова.