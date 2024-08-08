Вестник Кавказа

Ставрополье продлило запрет на посещение лесов

Ставрополье продлило запрет на посещение лесов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ограничения на посещение лесов в Ставропольском крае остались в силе из-за продолжающейся аномальной жары. Об этом сообщило Минприроды региона.

Леса Ставрополья продолжают быть закрытыми для посещения из-за пожароопасной обстановки в регионе, рассказали в Минприроды края.

"В связи со сложившейся обстановкой министерством продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 10 сентября. Это также касается проведения в лесах определенных видов работ"

- Минприроды Ставропольского края

Дороги общего пользования, идущие через леса, открыты. Они дают возможность доехать до места отдыха - детского лагеря, санатория, турбазы и экотроп.

Напомним, что противопожарный режим на Ставрополье введен до 15 сентября распоряжением руководителя региона Владимира Владимирова.

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