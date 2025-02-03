Вестник Кавказа

Рейтинг Кабардино-Балкарии по качеству жизни взлетел за год

Парламент КБР в Нальчике
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Кабардино-Балкария поднялась на 11 строчек в российских рейтинге по качеству жизни. При этом большинство республик СКФО находятся в конце рейтинга.

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни в 2024 году претерпел некоторые изменения, самый заметный прогресс показала Кабардино-Балкария.

Первые места рейтинга занимают неизменные Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. На четвертом месте разместилась Кубань, замыкает пятерку Татарстан.

Рейтинг учитывает 66 различных показателей. Максимальный возможный балл - 100, у лидеров рейтинга он выше 80. При этом медианный балл по РФ вырос за год до 55,34, а среднее значение - до 55,52.

Прорывной прогресс за год показала Кабардино-Балкария, ее балл за год вырос на 5,79 пункта, республика поднялась сразу на 11 позиций. Улучшились также позиции Крыма - на 8 позиций, Адыгеи - на 3 позиции.

В конце рейтинга находятся Курганская область, Ненецкий автономный округ, Алтай, КЧР, Архангельская область, Бурятия, Забайкалье, Еврейская автономная область, Ингушетия, Тыва, говорится в исследовании РИА Новости.

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