Вестник Кавказа

Ташкент наращивает частоту полетов в Баку

Ташкент наращивает частоту полетов в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Узбекские авиалинии" поднимут частоту рейсов из Ташкента в Баку. Ранее стало известно, что AZAL возобновит полеты из Баку в Самарканд.

Узбекский авиаперевозчик Uzbekistan Airways увеличит количество полетов из Ташкента в Баку, данное заявление было опубликовано на портале компании.

Частота рейсов из центра Узбекистана в столицу Азербайджана вырастет до 4 раз в неделю. Сейчас перевозчик летает по этому направлению только три раза в неделю.

Ранее "Азербайджанские авиалинии" объявили о возобновлении авиарейсов из Баку в Самарканд. Первые самолеты отправятся 1 апреля, полеты будут совершаться по средам и воскресеньям.

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