Новые туристические поезда пойдут к Новрузу из Казахстана в Узбекистан

К древнему празднику прихода весны Новрузу из Казахстана в Узбекистан пойдут новые туристические поезда: для путешественников подготовлены новые подвижные составы и разработана интересная экскурсионная программа.

Нынешней весной на праздник Новруз из Алматы в соседний Узбекистан отправятся два новых туристических поезда "Керуен Экспресс" и Jibek Joly ("Шелковый путь"), сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" национального железнодорожного перевозчика компании "Казакстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ).

"Керуен Экспресс" отправится из Алматы и пройдет по маршруту Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Тараз-Алматы, в пути он будет находиться 7 дней – с 21 по 27 марта 2025 года. Jibek Joly тоже выйдет из Алматыпо маршруту Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Алматы и проведет в пути 6 дней – с 20 по 25 марта 2025 года, передает Sputnik Казахстан.

"Туристические поезда сформированы из новых вагонов отечественного производства с уютным интерьером, элементами национального орнамента. Состав поезда "Керуен Экспресс" включает 5 вагонов: 4 купейных и 1 вагон-ресторан. Поезд "Jibek Joly" состоит из 7 вагонов, включая 6 купейных и 1 вагон-ресторан"

- КТЖ

Пассажирам обеспечат не только проезд на комфортабельном туристическом поезде с высоким уровнем сервисных услуг и питание, но и трансферы, и тур-программу с сопровождением профессиональных гидов, включающую путешествие по историческим маршрутам и экскурсии с входными билетами в лучшие музеи Узбекистана, отметили перевозчики.

Туры организованы национальными перевозчиками двух стран и комитетом туризма и министерством транспорта Казахстана, турпакеты уже поступили в продажу в туристические агентства.