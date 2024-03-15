Праздничные мероприятия пройдут в Ташкенте в честь Навруза

Навруз отмечают с 20 по 25 марта в Узбекистане. Праздничная программа в Ташкенте включает бесплатные концерты, спектакли, ярмарки и фестивали.

Праздничные выходные по случаю праздника весны Навруза стартовали в Узбекистане. В Ташкенте в связи с праздником состоится ряд мероприятий.

С 20 по 24 марта в Национальном парке Ташкента проходит фестиваль Makon Fest-2024. Звездой фестиваля станет праздничный сумаляк - приготовить планируется рекордные 10 тонн лакомства. Также в программе концерты, танцевальные номера, ярмарки ремесленников, спортивыне состязания, мастер-классы.

В полдень 21 марта празднование Навруза стартует в Magic City. Концерты, конкурсы и сумаляк ждут горожан и гостей Ташкента.

В парке Tashkent City шоу-программа состоится 21 и 22 марта, здесь приготовят 2 тонны сумаляка, проведут кулинарные мастер-классы, покажут представления, а также запустят музыкальный фонтан. Старт праздника в 15.00, концерты будут начинаться в 19.00.

Также 21 и 22 марта гостей с 18.00 ждет Central Park, буду показаны музыкальные и танцевальные номера, шоу иллюзионистов, различные конкурсы для детей и взрослых.

Бесплатно сходить в театр ГАБТ имени Алишера Навои можно 22-26 марта, вход в порядке живой очереди, начало спектаклей в 18.00. Большой театр покажет Вечер итальянской музыки "Три тенора", оперу "Аида", оперу "Садокат", концерт оперных солистов ГАБТ имени Алишера Навои. А 26 марта концерт ансамбля национального танца "Тумор" будет дан дважды за день - в 12.00 и в 18.00.

Бесплатные показы фильмов организованы с 18 по 24 марта. Зрителей ждут картины "Яша, хотин", "Осмондаги болалар–3", "Абдулла Орипов", "Пулинг бўлса...", "Орзулар қанотида".

Праздничную программу подготовили на гороских рынках и ярмарках, а также в художественной галерее 139 Documentary center.