Праздник весны - мир встречает Новруз 2024

Новруз - день возрождения природы и прихода весны, долгожданный светлый праздник наступил сегодня. Новруз отмечают во множестве стран, в том числе Азербайджане, Узбекистане, Казахстане.

Сегодня наступает любимый многими народами праздник прихода весны - Новруз.

Праздник в разных языках называется немного по-разному: Новруз, Навруз, Нооруз, Наурыз, - название переводится как «новый день». Новруз также называют «персидским новым годом» и отмечают его в день весеннего равноденствия. В високосные годы, как в 2024, весна приходит в Северное полушарие на день раньше - 20 марта. Обычно же начало весны приходит 21 марта - это Международный день Навруз, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Один из древнейших праздников в мире внесен в список наследия ЮНЕСКО и играет огромное значение в культуре многих стран и народов. Новруз отмечают тюркские, восточные, персидские страны. Праздник не связан с религией, однако любим во многих исламских государствах. В ряде стран Новруз - официальный праздник со множеством нерабочих дней.

Новруз, знаменующий обновление, начало нового солнечного цикла, возрождение природы, уже пришел в Азербайджан.

Также праздновать приход весны 20-21 марта начнут в Иране, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Турции. В России Новруз отмечают в Татарстане и ряде республик Северного Кавказа. Также день весеннего равноденствия празднуют в ряде регионов Индии, Китая, Афганистане и других странах.

В Северном полушарии весна в 2024 году начинается 20 марта в 06:07 по московскому времени (03:07 GMT). Сегодня день и ночь сравнялись. Весна продлится 92 дня 17 часов 44 минуты 35 секунд.

Как празднуют Новруз? Обычно праздник весны отмечается несколько дней, в это время принято готовить традиционные праздничные блюда - они свои у каждого народа, накрывать богатый стол, ходить в гости и принимать гостей у себя, красить яйца, жечь костры и прыгать через них, загадывать желания на год вперед, гадать и желать друг другу всего самого светлого и доброго.