Как в Москве отмечают праздник Новруз?

Москва отмечает в 18й раз праздник весны - Новруз. К его празднованию подготовлена обширная программа, как в онлайн-формате, так и на городских площадках.

Праздник прихода весны – Новруз отмечается 21 марта в день весеннего равноденствия. Уже на протяжении 18 лет этот день отмечается и в российской столице.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, отвечая на вопросы корреспондента "Вестника Кавказа", рассказал, какие новшества ожидают жителей и гостей столицы на праздновании Новруза в этом году.

"Формат постоянно менялся. Потому что мы хотели сделать так, чтобы как можно больше представителей различных национальностей посмотрели, что это за праздник. Конечно, когда в 2006 году мы организовывали первый праздник, мы с настороженностью относились к организации, чтобы учесть все моменты, все многообразие этого праздника. И мне кажется, что первый блин у нас не был комом. И, конечно, самое важное для нас было собрать как можно больше людей на одной площадке. Мы проводили на различных закрытых площадках, концертных залах, от 3 тысяч и максимально 6 тысяч в "Лужниках". И когда мы перешли в 75-й павильон, у нас за праздник пришло в этот павильон более 50 тысяч человек. Это уже большой результат. А если учитывать и онлайн-формат, то мы говорим о том, что более 2 млн. человек нас смотрят. Мне кажется, что это победа. Потому что праздник конкретных народов становится межнациональным. Такой в Москве он существует уже много лет" - отметил Виталий Сучков

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Сучкова, празднование Навруза позволяют ближе познакомиться с его культурой.

"Каждый праздник несет какую-то новизну. И люди, которые приходят на этот праздник, приходят не просто посмотреть концерт, а понять культуру, увидеть традиции и понять, что можно хорошего взять из этого праздника. Поэтому все наши межнациональные фестивали несут изюминку добра, изюминку того, что можно на любой площадке получить то, чего ты не получаешь где-то когда-то в своей жизни" - добавил руководитель департамента.

В заключении руководитель департамента пожелал добра и мира.

"Прежде всего, здоровья, мира, добра. И я уверен, что наш единый народ российский был, есть и будет лидером во всех добрых делах" - пожелал Виталий Сучков

В этом году московские организаторы планируют приобщить жителей и гостей столицы к традиционному празднованию Новруза.

В интервью "Вестнику Кавказа" представитель рабочей группы по подготовке Московского праздника Новруз-2024 Наталья Локтева рассказала, что в этом году торжество будет посвящено семенным традициям. Организаторы праздника расскажут о народных обрядах и ритуалах.

"Московский Новруз празднуется 16-й раз и 4-й раз в онлайн-формате. Удивлять мы в этом году будет традиционно новшествами. Этот московский Новруз будет посвящен году семьи. Мы раскроем все семейные традиции. Мы раскроем, как рождается семья. Мы раскроем традиции сватовства, свадебных обрядов, традиционной свадебной моды. Уверены, что познакомим вас с артистами, которые уже семьей поют на сцене. Уверены, что будем радовать большое количество зрителей в этом году 23 марта в рамках онлайн-трансляции московского Новруза на сайте новруз.онлайн" - рассказала Наталья Локтева

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наталья Локтева также поздравила с праздником Навруз всех жителей России.

"В этот праздник весны хочу пожелать добра, радости, куража, вдохновения, тепла, то, что дает Новруз, семья, наша страна, весна. И чтобы все было наилучшим образом у каждого жителя нашей страны" - пожелала Наталья Локтева