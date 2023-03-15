Новруз в Азербайджане 2024: сколько выходных ждут жителей страны?

Даты выходных дней на Новруз байрам определили власти Азербайджана. По решению Минтруда, жители страны будут отдыхать семь дней подряд, со среды до следующего вторника включительно.
Выходные дни на Новруз в Азербайджане продлятся неделю, сообщает Минтруд Азербайджана.
Кабмин АР издал решение, согласно которому нерабочими днями объявлены пять дней – со среды 20 марта до воскресенья 24 марта включительно.
Однако, так как 23 марта приходится на субботу, а 24 марта – на воскресенье, то было решено перенести их на 25-26 марта, то есть на понедельник и вторник.
Таким образом, в общей сложности праздники на Новруз 2024 будут продолжаться с 20 по 26 марта включительно.
Какого числа Новруз 2024 в Азербайджане?
В 2024 году Новруз байрам в Азербайджане будут отмечать в среду 20 марта.
Слово Новруз переводится с персидского языка как новый день, хоть и знаменует наступление по сути нового года.