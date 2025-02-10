В Абхазии объявили второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов объявили в Абхазии. Его участниками станут двое кандидатов - Адгур Ардзинба и Гунба Бадра.

Накануне состоялись выборы нового президента Абхазии. После предварительного подсчета оказалось, что никто из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей. По этой причине будет подготовлен второй тур, рассказал руководитель ЦИК республики Дмитрий Маршан в разговоре с представителями СМИ.

"Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович"

- Дмитрий Маршан

Он передал, что предварительные результаты объявят сегодня в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что явка на выборы в Абхазии достигла 65%, что около 95 тыс человек.