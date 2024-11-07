Вестник Кавказа

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия, в которой погибли двое детей дошкольного возраста, произошла в Батуми недалеко от района "Город мечты". Соболезнования выразили власти Грузии и Аджарии.

На строительной площадке в районе "Города мечты" в Батуми в Грузии произошла трагедия: двое мальчиков 3 и 6 лет играли недалеко от дома и упали в канаву, заполненную водой, рассказали местные СМИ.

Сообщается, что детей искали целый день. Когда их нашли, мальчики еще были живы, однако погибли в больнице. Полиция Грузии начала расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразили соболезнования родным и близким погибших детей.

"Это очень тяжелая ночь. Трудно передать словами трагедию, разыгравшуюся в "Городе мечты". Двое несовершеннолетних погибли. Следствие изучает подробности случившегося. Мои соболезнования семьям. В такое время невозможно найти слова утешения. Мы с ними"

- Торнике Рижвадзе

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