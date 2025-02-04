Мужчине грозит длительный срок за убийство своей бабушки в Грузии

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки на востоке Грузии. Его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

В Грузии расследуется убийство пенсионерки, произошедшее в селе Сасирети Каспского муниципалитета. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно предварительной информации, убийство случилось поздно ночью. Полиция задержала по горячим следам 35-летнего подозреваемого. Это внук женщины.

Мотивы убийства и другие подробности случившегося на данный момент неизвестны.

По данному факту заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.