Вестник Кавказа

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии
Грузинские власти собираются ужесточить наказание для граждан, совершающих определенные правонарушения. В частности, планируется увеличить срок заключения для лиц, нарушающих правила проведения собраний.

В Грузии решили увеличить максимальный срок административного заключения в четыре раза. Об этом свидетельствуют поправки в Кодекс административных правонарушений, которые уже зарегистрированы в бюро парламента.

На сегодняшний день срок административного заключения в республике составляет 15 суток. В случае принятия поправок он увеличится до 60 суток.

Как отмечается, власти намерены повысить максимальный срок заключения для части правонарушений. В их число, в частности, входят вандализм, мелкое хулиганство, неподчинение требований представителю органов правопорядка и нарушение правил проведения собраний и манифестаций. В остальных случаях срок наказания останется неизменным и составит 15 суток.

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