Вестник Кавказа

Грузия ужесточит наказания для оппозиции

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В правящей "Грузинской мечте" анонсировали новый законопроект, согласно которому наказания за преступления на протестах станут более жесткими. Он уже инициирован в парламенте Грузии.

Наказания за административные и уголовные преступления, которые часто совершают на акциях протеста в Грузии, планируют сделать более жесткими, передал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

В частности, будут увеличены штрафы за вандализм, хулиганство, неподчинение и оскорбление полиции, блокирование входа в административные здания и другие подобные правонарушения. Кроме того, грузинские власти хотят увеличить срок административного ареста с 30 до 60 суток.

Административным правонарушением станет оскорбление государственных служащих и политиков за их деятельность. За призывы к насилию нарушителю будет грозить до 3 лет тюрьмы вместо штрафа и общественных работ. Также тюрьмой на срок от 5 до 6 лет будут наказывать за насилие и угрозы в отношении сотрудников полиции.

Еще акции протеста будет запрещено проводить в закрытых помещениях без разрешения на то собственника здания.

Законопроект об ужесточении наказаний для протестующих уже инициирован в парламенте Грузии.

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