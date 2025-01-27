Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

В Тбилиси снова бушует протестная стихия. Оппозиционные активисты призвали к перекрытию дороги.

Новая акция протеста в Тбилиси проходит возле торгового центра "Тбилиси Молл". Оппозиционеры пытались перекрыть автомагистраль, но полиция не позволила это сделать, задержав несколько наиболее активных деятелей протеста, в том числе Нику Мелия, который является лидером партии "Коалиция за перемены".

Протестующие пытаются прорваться на проезжую часть, но правоохранители не позволяют этого сделать.

Лозунги протестующих остались неизменными: освобождение задержанных и новые парламентские выборы.

Несмотря на призывы полиции разойтись, оппозиционеры и сочувствующие продолжают оставаться. Происходят стычки с полицией, поступает неподтвержденная информация о как минимум одном пострадавшем.

Согласно данным грузинских СМИ, также был задержан экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.

Напомним, что протесты в Грузии начались осенью прошлого года после победы правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, а также на фоне заявлений о приостановке евроинтеграции страны.