Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси снова бушует протестная стихия. Оппозиционные активисты призвали к перекрытию дороги.

Новая акция протеста в Тбилиси проходит возле торгового центра "Тбилиси Молл". Оппозиционеры пытались перекрыть автомагистраль, но полиция не позволила это сделать, задержав несколько наиболее активных деятелей протеста, в том числе Нику Мелия, который является лидером партии "Коалиция за перемены". 

Протестующие пытаются прорваться на проезжую часть, но правоохранители не позволяют этого сделать. 

Лозунги протестующих остались неизменными: освобождение задержанных и новые парламентские выборы. 

Несмотря на призывы полиции разойтись, оппозиционеры и сочувствующие продолжают оставаться. Происходят стычки с полицией, поступает неподтвержденная информация о как минимум одном пострадавшем. 

Согласно данным грузинских СМИ, также был задержан экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.  

Напомним, что протесты в Грузии начались осенью прошлого года после победы правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, а также на фоне заявлений о приостановке евроинтеграции страны.

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