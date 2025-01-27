Вестник Кавказа

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протестующие в Тбилиси этим вечером пытаются заблокировать автомагистраль, полиция препятствует. Активисты требуют освобождения задержанных и новые выборы в парламент.

Новая акция протеста в Тбилиси: протестующие пытались перекрыть центральную улицу города. Правоохранители помешали осуществиться замыслу оппозиционеров. 

Требования активистов остаются прежними: освобождение политзаключенных, а также проведение новых парламентских выборов. 

Ранее оппозиционная верхушка призвала всех сочувствующих заблокировать въезд и выезд из грузинской столицы, чтобы донести свою позицию до властей. 

Полиция, в свою очередь, предостерегла оппозицию от таких шагов, напомнив об уголовной ответственности за перекрытие трасс, передает "Интерфакс".

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