В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

Протестующие в Тбилиси этим вечером пытаются заблокировать автомагистраль, полиция препятствует. Активисты требуют освобождения задержанных и новые выборы в парламент.

Новая акция протеста в Тбилиси: протестующие пытались перекрыть центральную улицу города. Правоохранители помешали осуществиться замыслу оппозиционеров.

Требования активистов остаются прежними: освобождение политзаключенных, а также проведение новых парламентских выборов.

Ранее оппозиционная верхушка призвала всех сочувствующих заблокировать въезд и выезд из грузинской столицы, чтобы донести свою позицию до властей.

Полиция, в свою очередь, предостерегла оппозицию от таких шагов, напомнив об уголовной ответственности за перекрытие трасс, передает "Интерфакс".