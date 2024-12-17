Вестник Кавказа

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два десятка тысяч жителей грузинской столицы остались без газа из-за аварии. Она произошла по вине гражданина, повредившего трубу во время строительства.

В Тбилиси пропал газ почти у 20 тыс человек, проживающих в центре города. Об этом сказано в заявлении компании Tbilisi Energy.

По ее данным, отключения произошли в двух районах – Ваке и Вере.

Газ пропал после того, как один из жителей столицы, занимавшийся строительными работами, повредил трубу.

В зону отключения попали не только жилые дома, но и другие здания. В частности, газа нет в больницах, магазинах, госучреждения и торговых точках.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Возобновить газоснабжение планируется к 22:00 по местному времени (21:00 мск).

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