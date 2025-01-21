Пожар в Тбилиси: горит рынок Лило

Крупный пожар начался на рынке Лило в столице Грузии. Его площадь достигла 5 тыс кв м. Причины возгорания еще неизвестны.
На рынке Лило в Тбилиси произошел крупный пожар. Огонь начал распространяться с двухэтажного здания, где расположен склад и магазины, рассказали в местной Службе по управлению ЧС.
На данный момент огонь разросся до 5 тыс кв м. Всех посетителей и продавцов эвакуировали.
В тушении пожара принимают участие 8 бригад огнеборцев и несколько машин спецтехники.
Точные причины возгорания еще предстоит выяснить.