Пожар в Тбилиси: горит рынок Лило

Крупный пожар начался на рынке Лило в столице Грузии. Его площадь достигла 5 тыс кв м. Причины возгорания еще неизвестны.

На рынке Лило в Тбилиси произошел крупный пожар. Огонь начал распространяться с двухэтажного здания, где расположен склад и магазины, рассказали в местной Службе по управлению ЧС.

На данный момент огонь разросся до 5 тыс кв м. Всех посетителей и продавцов эвакуировали.

В тушении пожара принимают участие 8 бригад огнеборцев и несколько машин спецтехники.

Точные причины возгорания еще предстоит выяснить.