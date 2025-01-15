Уголовное дело по взлому автобусов хакерами открыто в Тбилиси

Полиция Грузии возбудила уголовное дело в отношении неизвестных пока лиц, которые сумели нелегально подключиться к системе оплаты проезда в автобусах в Тбилиси, в результате чего терминалы стали издавать различные звуки.

ЧП в автобусах в Тбилиси, в результате которого терминалы для оплаты проезда "заговорили" в том числе человеческими голосами, будет расследоваться в рамках уголовного дела, рассказали в МВД Грузии.

Инцидент нарушил спокойствие в столице Грузии сегодня. Из устройств стали раздаваться звуки, в том числе слова депутатов и нецензурная лексика, звучал также гимн страны. Из-за взлома пришлось отключить терминалы, в связи с чем жители и гости города на протяжении некоторого времени были лишены возможности оплатить проезд.

Дело открыто по статье о "самовольном проникновении в компьютерную систему". Виновным по ней грозит штраф. Если будут выявлены отягчающие обстоятельства, то ответственные за преступление могут сесть в тюрьму на солидный срок – до шести лет.