На общественный транспорт Тбилиси совершили кибератаку

В столице Грузии произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего проезд временно стал бесплатным. Власти города предполагают, что была совершена кибератака.
Общественный транспорт в столице Грузии стал на время бесплатным из-за сбоя в работе валидаторов, рассказали в мэрии города.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе предполагает, что произошла кибератака. Началось расследование.
"Скорее всего, на систему оплаты была совершена кибератака. Как и кем – это обязательно установит следствие"
- Каха Каладзе
Спустя время городские службы смогли справиться с неполадками, и работа транспорта возобновилась в обычном режиме.