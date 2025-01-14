Вестник Кавказа

На общественный транспорт Тбилиси совершили кибератаку

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© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего проезд временно стал бесплатным. Власти города предполагают, что была совершена кибератака.

Общественный транспорт в столице Грузии стал на время бесплатным из-за сбоя в работе валидаторов, рассказали в мэрии города.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе предполагает, что произошла кибератака. Началось расследование.

"Скорее всего, на систему оплаты была совершена кибератака. Как и кем – это обязательно установит следствие"

- Каха Каладзе

Спустя время городские службы смогли справиться с неполадками, и работа транспорта возобновилась в обычном режиме.

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