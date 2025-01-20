Вестник Кавказа

Названы сроки начала строительства нового стадиона под Тбилиси

Названы сроки начала строительства нового стадиона под Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новейший стадион для проведения крупных футбольных турниров построят в окрестностях Тбилиси. Сооружать объект начнут весной следующего года.

Огромный стадион, способный принять матч уровня Лиги чемпионов, начнут возводить в 30 км от Тбилиси в апреле 2026 года, сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. 

"Мы предполагаем, что строительство начнется в апреле следующего года. Соответственно, завершение строительства до конца 2028 года является абсолютно реальным. Бюджет также будет уточнен. У нас есть предварительные расчеты, но я предпочитаю уточнить бюджет, а затем предоставить вам конкретную информацию"

– Ираклий Кобахидзе 

Отмечается, что новая спортивная арена сможет вместить до 70 тыс болельщиков. Объект планируется возвести в Вазиани, в 30 км от Тбилиси. Также планируется запуск в эксплуатацию нового аэропорта. 

Стадион сможет принять не только футбольные матчи, но также регби. Арена может служить и площадкой для проведения концертов.  

Власти Грузии рассчитывают, что спортивная арена сможет принять финала Лиги чемпионов в 2028 году, соответствующую заявку страна подаст в обозримой перспективе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ВВП Грузии увеличился на 9% в прошлом году

ВВП Грузии увеличился на 9% в прошлом году

Грузия будет продвигать свое вино в восьми странах

Грузия будет продвигать свое вино в восьми странах

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Зурабишвили не намерена покидать Грузию

МИД Грузии выразил соболезнования Турции из-за пожара в гостинице

МИД Грузии выразил соболезнования Турции из-за пожара в гостинице

Грузия построит новый международный аэропорт в Тбилиси

Грузия построит новый международный аэропорт в Тбилиси

Грузия установила новый рекорд по туризму

Грузия установила новый рекорд по туризму

Кобахидзе призвал власти нанести решающий удар по радикалам

Кобахидзе призвал власти нанести решающий удар по радикалам

В &quot;Мечте&quot; прокомментировали решение Кавелашвили помиловать более 600 заключенных

В "Мечте" прокомментировали решение Кавелашвили помиловать более 600 заключенных

Полицейский автомобиль угодил в ДТП на юго-востоке Грузии

Полицейский автомобиль угодил в ДТП на юго-востоке Грузии

Власти Грузии готовы перезагрузить отношения с США

Власти Грузии готовы перезагрузить отношения с США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы