Названы сроки начала строительства нового стадиона под Тбилиси

Новейший стадион для проведения крупных футбольных турниров построят в окрестностях Тбилиси. Сооружать объект начнут весной следующего года.

Огромный стадион, способный принять матч уровня Лиги чемпионов, начнут возводить в 30 км от Тбилиси в апреле 2026 года, сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы предполагаем, что строительство начнется в апреле следующего года. Соответственно, завершение строительства до конца 2028 года является абсолютно реальным. Бюджет также будет уточнен. У нас есть предварительные расчеты, но я предпочитаю уточнить бюджет, а затем предоставить вам конкретную информацию"

– Ираклий Кобахидзе

Отмечается, что новая спортивная арена сможет вместить до 70 тыс болельщиков. Объект планируется возвести в Вазиани, в 30 км от Тбилиси. Также планируется запуск в эксплуатацию нового аэропорта.

Стадион сможет принять не только футбольные матчи, но также регби. Арена может служить и площадкой для проведения концертов.

Власти Грузии рассчитывают, что спортивная арена сможет принять финала Лиги чемпионов в 2028 году, соответствующую заявку страна подаст в обозримой перспективе.