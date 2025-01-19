Вестник Кавказа

ВВП Грузии увеличился на 9% в прошлом году

ВВП Грузии увеличился на 9% в прошлом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономический рост Грузии за прошлый год составил около 9%. Власти страны ожидают превышение показателей роста ВВП в этом году.

Экономика Грузии выросла на 9% за прошлый год, сообщил премьер страны Ираклий Кобахидзе. 

В текущем году власти Грузии ожидают рост ВВП выше 9%. 

"Мы хотим, чтобы в этом году показатель был еще выше, и перспектива на это есть" 

– Ираклий Кобахидзе 

Согласно прогнозу МВФ и Всемирного банка, ВВП Грузии в этом году будет в районе 6%. 

Отметим, что в 2023 году рост экономики Грузии составлял около 8%, в позапрошлом году был более 10%.

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