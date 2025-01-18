Вестник Кавказа

Грузия рекордно увеличила прибыль от туризма

Улица Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузия нарастила доходы от туризма в 2024 года. Прибыль увеличилась до рекордных $4,4 млрд. В 2024 году увеличилось количество турпоездок.

В министерстве экономики и устойчивого развития Грузии сообщили об увеличении в 2024 году доходов от туристической отрасли до рекордных показателей.

Как заявил руководитель экономического ведомства республики Леван Давиташвили, прогноз кабинета министров по вопросу туристического потока в 2024 году оправдался.

Подчеркивается, что в 2024 году Грузия от туризма получила рекордные $4,4 млрд, что на 7,3% больше показателей 2023 года. При этом в четвертом квартале доходы увеличились на 10,3% (до $963,7 млн).

В министерстве отметили, что в прошедшем году выросли туристические доходы из Израиля, Азербайджана, Ирана, стран Евросоюза, а также из Саудовской Аравии.

Ранее в Минэкономики говорили об увеличении в 2024 году числа туристических поездок в Грузию на 9% - до 5,1 млн посещений. В том же году возросло число туристов из России – до 1,42 млн.

Стоит добавить, что грузинское правительство рассчитывает на увеличение доходов к 2028 году. Власти прогнозируют, что страна к тому времени ежегодно будет получать от туризма $6,4 млрд.

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