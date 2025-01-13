Грузия установила новый рекорд по туризму

Доходы от туризма в Грузии стали рекордными, несмотря на акции протеста, потрясавшие страну последние два месяца, сообщил сегодня премьер-министр страны на заседании грузинского правительства.

Несмотря на потрясения двух последних месяцев политической жизни страны, Грузия все же поставил рекорд по доходам от туризма - в 2024 году страна получила от туризма более $4,4 млрд, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В сфере туризма у нас были очень хорошие показатели. Мы завершили 2024 год с рекордным показателем. Годовой доход от туризма превысил $4,4 млрд. Мы превысили показатели 2023 года на $300 млн"

- Ираклий Кобахидзе

Доходы от туризма в стране росли и в 2023 году – отрасль принесла государству рост на 17,3%, до $4,1 млрд, а рекордные показатели 2019 года были превышены на 26,2%, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Особое волнение у властей страны вызвали противостояния властей и оппозиции, которые могли повлиять на туристический поток, однако этого не случилось - четвертый квартал прошлого года также оказался рекордным, несмотря на ежедневные акции протеста в грузинской столице, добавил Кобахидзе.