Вестник Кавказа

В Азербайджане назвали стоимость произведенных за шесть лет автомобилей

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суммарная стоимость произведенных в Азербайджане автомобилей за шесть лет составила около $259 млн. За прошлый год производство транспортных средств в республике выросло на 34%.

В Азербайджане продолжает развиваться производство автомобилей. В республике за шесть последних лет выпустили транспортных средств на 440 млн манатов (около $259 млн), поведал председатель Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов. 

За прошлый год рост автомобильного производства в республике составил порядка 34%. 

Значительные показатели производства зафиксированы в  Гаджигабульском промышленном парке. Здесь с конвейера сошло за год более 3,7 тыс автомобилей. Нефтчалинский промышленный комплекс завершил год с показателями производства в почти 2,2 тыс автомобилей. 

Напомним, что в республике выпускают автомобили марок Chevrolet, Isuzu, VGV, UAZ, Lada, Khazar.

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