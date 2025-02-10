В Азербайджане назвали стоимость произведенных за шесть лет автомобилей

Суммарная стоимость произведенных в Азербайджане автомобилей за шесть лет составила около $259 млн. За прошлый год производство транспортных средств в республике выросло на 34%.

В Азербайджане продолжает развиваться производство автомобилей. В республике за шесть последних лет выпустили транспортных средств на 440 млн манатов (около $259 млн), поведал председатель Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгёзалов.

За прошлый год рост автомобильного производства в республике составил порядка 34%.

Значительные показатели производства зафиксированы в Гаджигабульском промышленном парке. Здесь с конвейера сошло за год более 3,7 тыс автомобилей. Нефтчалинский промышленный комплекс завершил год с показателями производства в почти 2,2 тыс автомобилей.

Напомним, что в республике выпускают автомобили марок Chevrolet, Isuzu, VGV, UAZ, Lada, Khazar.