Вестник Кавказа

Президента выбирают в Абхазии

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись утром. Предварительные итоги появятся 16 февраля.

Выборы президента стартовали сегодня в Абхазии, избирательные участки распахнули свои двери для жителей республики ранним утром.

На пост руководителя Абхазии претендуют политик Бадра Гунба, экс-торгпред в РФ Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

В ЦИК республики заявил, что для проведения голосования функционируют 152 избирательных участка в самой Абхазии. Кроме того, два участка работают в Москве и Черкесске.

Подчеркивается, что предварительные итоги голосования будут обнародованы 16 февраля.

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