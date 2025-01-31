Президента выбирают в Абхазии

В Абхазии проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись утром. Предварительные итоги появятся 16 февраля.
Выборы президента стартовали сегодня в Абхазии, избирательные участки распахнули свои двери для жителей республики ранним утром.
На пост руководителя Абхазии претендуют политик Бадра Гунба, экс-торгпред в РФ Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
В ЦИК республики заявил, что для проведения голосования функционируют 152 избирательных участка в самой Абхазии. Кроме того, два участка работают в Москве и Черкесске.
Подчеркивается, что предварительные итоги голосования будут обнародованы 16 февраля.