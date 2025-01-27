Вестник Кавказа

Выборы в Абхазии отпугнули российских туристов

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень бронирований летнего отдыха в Абхазии в 2025 году у россиян ниже, чем в прошлом году. В Минтуризме страны это связывают с будущими президентскими выборами и посленовогодним отдыхом.

Туристы из России снизили уровень бронирований отдыха на лето в Абхазии перед президентскими выборами в республике, заметила представитель Минтуризма страны Инара Бения.

Это объясняется, с одной стороны, снижением покупательской способности жителей РФ после новогодних праздников, с другой стороны, предстоящими в феврале досрочными выборами президента Абхазии"

- Инара Бения

Минтуризма Абхазии ссылается на опрос, проведенный среди крупных российских туроператоров и владельцев отелей в стране, отметила Инара Бения.

Она также передала, что в Абхазии находятся 1,2 тыс отелей и гостиниц, в большей части из которых бесперебойно работает электричество и расположены комфортные номера. Особой популярностью пользуются Гагра и Сухум.

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