Вестник Кавказа

Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?

Варвара Клименко
Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?
© Фото: сайт РЖД
Абхазия остается излюбленным местом российских туристов в 2025 году. Один из популярных туристических поездов Туапсе-Гагры в ретро стиле возобновит работу с 30 апреля. Расскажем о билетах, расписании, экскурсионных турах и отзывах путешественников.

Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что Абхазия продолжит быть популярным направлением для отдыха у российских туристов. Самым удобным способом добраться до страны в 2025 году остается поезд. Весной работу возобновит ретропоезд "Сочи", который особенно полюбился путешественникам за уникальную возможность насладиться красотами Краснодарского края и Абхазии в интерьере прошлого столетия.

© Фото: сайт РЖД

Ретропоезд в Абхазию: что это?

Туристический поезд "Сочи" – это не просто путешествие, а настоящий вояж в прошлое благодаря вагонам, чьи интерьеры оформлены в стиле 1970-1980-х годов, отмечают в РЖД. Несмотря на ретро-интерьеры, поезд оснащен всеми необходимыми для современного человека вещами: розетками, кондиционерами, биотуалетами и USB-портами для зарядки техники.

© Фото: сайт РЖД

В составе поезда:

  • плацкартные вагоны;
  • купейные вагоны;
  • вагоны СВ;
  • вагоны с местами для сидения.

Также для пассажиров предусмотрен вагон-ресторан, где подают блюда русской и абхазской кухни, сделанные по уникальным рецептам шеф-поваров. Еще туристы могут приобрести съедобный ретросувенир – набор продуктов, упакованный в советском стиле.

© Фото: сайт РЖД

Кроме того, создатели туристического поезда "Сочи" предлагают пассажирам сохранить первые впечатления от поездки, сделав фото на память в специальном фотокупе, который стилизован под советскую гостиную. Стоимость услуг – 250 рублей.

Для удобства в некоторых вагонах размещены интерактивные устройства, через которые пассажиры могут оплачивать экскурсионные услуги, посещение фотокупе, сувениры и чай. Для оплаты потребуется банковская карта. Услуги, заказанные в поезде через специальных работников, можно оплатить и наличным деньгами.

Туристический поезд Сочи-Гагра 2025: расписание

Ретропоезд "Сочи" ходит с 30 апреля по 7 октября.

© Фото: сайт РЖД

Расписание поезда из Туапсе в Гагру

В сторону Абхазии он ходит ежедневно, кроме вторника и среды. Точное расписание поезда № 927 Туапсе-Гагра в 2025 году следующее:

  • Туапсе 04:20
  • Шепси 04:34-04:36
  • Лазаревская 05:02-05:05
  • Лоо 05:47-05:50
  • Дагомыс 06:01-06:03
  • Сочи 06:17-06:31
  • Адлер 07:01-07:11
  • Имеретинский курорт 07:21-07:26
  • Веселое 07:33-08:18
  • Цандрыпш 08:44-09:14
  • Гагра 09:45.
© Фото: сайт РЖД

Расписание поезда в обратном направлении из Гагры в Туапсе

В обратном направлении поезд отправляется вечером и так же ходит каждый день, исключение – понедельник и вторник. Расписание поезда Гагра-Сочи-Туапсе следующее:

  • Гагра 19:40
  • Цандрыпш 20:13-20:43
  • Веселое 21:07-21:52
  • Имеретинский курорт 21:59-22:02
  • Адлер 22:12-22:16
  • Сочи 22:46-22:49
  • Дагомыс 23:06-23:09
  • Лоо 23:20-23:23
  • Лазаревская 00:03-00:14
  • Туапсе 01:05.

Цена билета на туристический поезд в Абхазию

Продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления поезда. При покупке обычно пассажирского билета, можно приобрести экскурсионный туристический пакет (тур).

Приобрести билет можно на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в железнодорожных кассах, а также в специализированных билетных кассах, расположенных на привокзальной площади.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году цена на туристический поезд Туапсе-Гагра в общий или сидячий вагон начиналась от 850-950 рублей. Стоимость в плацкартный вагон - от 1,4 тыс рублей, в купе - от 2,4 тыс рублей, в СВ - от 4,9 тыс рублей.

Первые билеты на 2025 год появятся в продаже уже в скором времени.

Экскурсионные туры на ретропоезде "Сочи"

В экскурсионный туристический пакет входят как туры на один день, так и на два. Чаще всего в него входят экскурсионный транспорт, услуги экскурсовода, экологический сбор и дегустация.

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешественники смогут посмотреть на знаменитое озеро Рица, ознакомиться с достопримечательностями Нового Афона, курортными Пицундой и Гагрой, а также другими удивительными местами красочной Абхазии. Цены варьируются от 1,5 тыс рублей до 12 тыс рублей за один экскурсионный пакет.

Туристический поезд Сочи: отзывы

Большинство пассажиров отзываются крайне положительно об опыте путешествия на ретропоезде из Сочи в Абхазию.

© Фото: сайт РЖД

В основном туристы не видят существенных недостатков. Часть отмечает высокие цены на экскурсии и сувениры, а также проблемы с оплатой картой из-за отсутствия связи на некоторых участках маршрута.

К достоинствам туристы относят комфорт, чистоту, удобное прохождение границы без выхода из поезда, ностальгию по советским временам и продуманную экскурсионную программу.

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