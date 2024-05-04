Вестник Кавказа

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку
© Фото: кадр из видеоролика РЖД
Туристический поезд из Туапсе в Абхазию за летний сезон обслужил рекордное количество пассажиров. Самой востребованной достопримечательностью у туристов стало озеро Рица.

Летний сезон для туристического поезда в Абхазию "Сочи" завершился на этой неделе. Перевозчик подвел итоги - сезон стал рекордным.

"7 октября поезд №927 сообщением Туапсе - Сочи - Гагра завершил летний туристический сезон - 2024 с новым рекордом - около 55 тыс перевезенных пассажиров"

– ФПК

В этом году пассажиропоток поезда из Туапсе в Абхазию вырос на 30% по сравнению с прошлогодними данными.

За сезон туристы оформили около 5 тыс экскурсий, в лидерах по спросу оказалось озеро Рица.

Туристический поезд в Абхазию - ретропоезд, в 2024 году он ходил по новому расписанию, а также был дополнен обзорным открытым вагоном.

В октябре у российских туристов еще есть возможность попасть в Абхазию в рамках железнодорожного тура - поезд "Рица" отправится из Москвы вечером 18 октября.

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