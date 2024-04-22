Туристический ретропоезд в Абхазию - расписание и новинки сезона 2024 года

Поезд - один из самых удобных способов добраться в Абхазию летом 2024 года. Железнодорожное путешествие может стать отдельным впечатлением, если ехать в Гагру на уникальном ретропоезде, отправляющемся на рассвете. Расскажем, какие вагоны есть в составе туристического поезда, сколько стоит билет и какое расписание поезда в 2024 году.
Ретропоезд в Гагру
Туристический состав оформлен в стиле 1970-1980-х. Несмотря на ретро-оформление поезда, вагоны оснащены современными удобствами: кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для зарядки телефонов.
Путешествие позволяет не только окунуться в атмосферу СССР, но и насладиться красивыми видами на море и горы.
Туристический поезд в Абхазию включает несколько видов вагонов:
- сидячий;
- плацкарт;
- купе;
- СВ;
- обзорный.
Обзорный вагон включен в состав ретропоезда впервые в 2024 году, это открытый вагон, посетить который могут все желающие. Обзорный вагон доступен только на абхазском участке путешествия - между станциями Цандрыпш и Гагра.
Специальное фотокупе в ретропоезде доступно пассажирам за отдельную плату - 250 рублей. Это купе можно найти в шестом вагоне, оно оформлено, как советская гостиная. Для фотосессии можно использовать советский реквизит - чайный сервиз, шляпы, пионерский горн и другие предметы. Распечатать фотографии можно сразу же в фотоавтомате.
Также в поезде имеется вагон-ресторан, в меню блюда русской и абхазской кухни, в продаже оригинальные сувениры - наборы продуктов в авоськах.
Остановки туристического поезда
Ретросостав идет от Туапсе до Гагры, путешествие длится 5,5 часов. Сесть в него можно не только в Туапсе - на ретропоезде можно отправиться в Гагру из Сочи, Адлера или с других удобных станций. Поезд делает несколько остановок на территории России и Абхазии.
Поезд останавливается на следующих станциях: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. На этих остановках возможна посадка и высадка пассажиров.
Расписание ретропоезда в Гагру
В 2024 году туристический поезд в Абхазию ходит с 1 мая по 7 октября. Дорога от Туапсе до Гагры занимает 5 часов 25 минут. Ретропоезд по направлению в Абхазию ходить пять раз в неделю, кроме вторника и среды. В Абхазию поезд отправляется ранним утром - в 04:20 и прибывает в 09:45.
Полное расписание на сезон 2024 года:
- Туапсе 04:20
- Шепси 04:34-04:36
- Лазаревская 05:02-05:05
- Лоо 05:47-05:50
- Дагомыс 06:01-06:03
- Сочи 06:17-06:31
- Адлер 07:01-07:11
- Имеретинский курорт 07:21-07:26
- Веселое 07:33-08:18
- Цандрыпш 08:44-09:14
- Гагра 09:45.
В обратном направлении путешествие происходит вечером. Поезд ходит ежедневно, кроме понедельника и вторника. Расписание поезда из Абхазии следующее:
- Гагра 19:40
- Цандрыпш 20:13-20:43
- Веселое 21:07-21:52
- Имеретинский курорт 21:59-22:02
- Адлер 22:12-22:16
- Сочи 22:46-22:49
- Дагомыс 23:06-23:09
- Лоо 23:20-23:23
- Лазаревская 00:03-00:14
- Туапсе 01:05.
Цена билета на поезд в Гагру
Билет на поезд можно приобрести за 90 суток до отправления, купить билет можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе вокзала. Туристический поезд обойдется путешественникам не дороже, чем обычный пассажирский поезд.
Из Туапсе в Гагру билет в общий или сидячий вагон ретропоезда на 1 июня сегодня стоит от 850-950 рублей. Билет в плацкарт - от 1,4 тыс рублей, в купе - от 2,4 тыс рублей, в СВ - от 4,9 тыс рублей. Самый дешевый билет из Сочи в общий вагон стоит менее 800 рублей, билет в купе - от 2,1 тыс рублей.
Билеты на поезд в обратном направлении стоят столько же. Цены могут меняться в зависимости от дат и спроса.
Экскурсионный пакет
Туристы могут при покупке билета на ретропоезд также приобрести один из экскурсионных пакетов - можно выбрать тур на день или на два дня. Все экскурсии включают трансфер и дегустации. Цены начинаются от 1,5 тыс рублей. В рамках экскурсионного тура можно посетить озера Рица, Новый Афон, основные достопримечательности Гагры, заповедник Мюссера или отправиться в гастрономический тур в Абхазии.