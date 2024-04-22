Туристический ретропоезд в Абхазию - расписание и новинки сезона 2024 года

РЖД на летний сезон запустили туристический поезд «Сочи» в Абхазию. Ретропоезд будет ходить в Гагру до 7 октября пять дней в неделю по новому расписанию. В 2024 году ретропоезд предлагает туристам обзорный открытый вагон, фотокупе, а также абхазские блюда в вагоне-ресторане.

Поезд - один из самых удобных способов добраться в Абхазию летом 2024 года. Железнодорожное путешествие может стать отдельным впечатлением, если ехать в Гагру на уникальном ретропоезде, отправляющемся на рассвете. Расскажем, какие вагоны есть в составе туристического поезда, сколько стоит билет и какое расписание поезда в 2024 году.

Ретропоезд в Гагру

Туристический состав оформлен в стиле 1970-1980-х. Несмотря на ретро-оформление поезда, вагоны оснащены современными удобствами: кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для зарядки телефонов.

Путешествие позволяет не только окунуться в атмосферу СССР, но и насладиться красивыми видами на море и горы.

Туристический поезд в Абхазию включает несколько видов вагонов:

сидячий;

плацкарт;

купе;

СВ;

обзорный.

© Фото: сайт РЖД

Обзорный вагон включен в состав ретропоезда впервые в 2024 году, это открытый вагон, посетить который могут все желающие. Обзорный вагон доступен только на абхазском участке путешествия - между станциями Цандрыпш и Гагра.

Специальное фотокупе в ретропоезде доступно пассажирам за отдельную плату - 250 рублей. Это купе можно найти в шестом вагоне, оно оформлено, как советская гостиная. Для фотосессии можно использовать советский реквизит - чайный сервиз, шляпы, пионерский горн и другие предметы. Распечатать фотографии можно сразу же в фотоавтомате.

Также в поезде имеется вагон-ресторан, в меню блюда русской и абхазской кухни, в продаже оригинальные сувениры - наборы продуктов в авоськах.

Остановки туристического поезда

Ретросостав идет от Туапсе до Гагры, путешествие длится 5,5 часов. Сесть в него можно не только в Туапсе - на ретропоезде можно отправиться в Гагру из Сочи, Адлера или с других удобных станций. Поезд делает несколько остановок на территории России и Абхазии.

© Фото: пресс-служа ФПК

Поезд останавливается на следующих станциях: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. На этих остановках возможна посадка и высадка пассажиров.

Расписание ретропоезда в Гагру

В 2024 году туристический поезд в Абхазию ходит с 1 мая по 7 октября. Дорога от Туапсе до Гагры занимает 5 часов 25 минут. Ретропоезд по направлению в Абхазию ходить пять раз в неделю, кроме вторника и среды. В Абхазию поезд отправляется ранним утром - в 04:20 и прибывает в 09:45.

Полное расписание на сезон 2024 года:

Туапсе 04:20

Шепси 04:34-04:36

Лазаревская 05:02-05:05

Лоо 05:47-05:50

Дагомыс 06:01-06:03

Сочи 06:17-06:31

Адлер 07:01-07:11

Имеретинский курорт 07:21-07:26

Веселое 07:33-08:18

Цандрыпш 08:44-09:14

Гагра 09:45.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В обратном направлении путешествие происходит вечером. Поезд ходит ежедневно, кроме понедельника и вторника. Расписание поезда из Абхазии следующее:

Гагра 19:40

Цандрыпш 20:13-20:43

Веселое 21:07-21:52

Имеретинский курорт 21:59-22:02

Адлер 22:12-22:16

Сочи 22:46-22:49

Дагомыс 23:06-23:09

Лоо 23:20-23:23

Лазаревская 00:03-00:14

Туапсе 01:05.

Цена билета на поезд в Гагру

Билет на поезд можно приобрести за 90 суток до отправления, купить билет можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе вокзала. Туристический поезд обойдется путешественникам не дороже, чем обычный пассажирский поезд.

Из Туапсе в Гагру билет в общий или сидячий вагон ретропоезда на 1 июня сегодня стоит от 850-950 рублей. Билет в плацкарт - от 1,4 тыс рублей, в купе - от 2,4 тыс рублей, в СВ - от 4,9 тыс рублей. Самый дешевый билет из Сочи в общий вагон стоит менее 800 рублей, билет в купе - от 2,1 тыс рублей.

© Фото: сайт РЖД

Билеты на поезд в обратном направлении стоят столько же. Цены могут меняться в зависимости от дат и спроса.

Экскурсионный пакет

Туристы могут при покупке билета на ретропоезд также приобрести один из экскурсионных пакетов - можно выбрать тур на день или на два дня. Все экскурсии включают трансфер и дегустации. Цены начинаются от 1,5 тыс рублей. В рамках экскурсионного тура можно посетить озера Рица, Новый Афон, основные достопримечательности Гагры, заповедник Мюссера или отправиться в гастрономический тур в Абхазии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"