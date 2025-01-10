В Нальчике появится парк Победы

В столице КБР планируют открыть парк Победы. Площадь пространства составит около 6 га.
В Нальчике стартует создание парка Победы площадью 6 га, поведал глава КБР Казбек Коков.
Сообщается, что создание зоны отдыха приурочено к Году защитника Отечества. Основой будущего парка станут аллея Героев и аллея Славы.
Отмечается, что рекреационное пространство будет не только туристической локацией, но также впишется в концепцию единого комплекса спортивных и образовательных зданий, которые займут около 20 га.
Работы стартуют 23 февраля, первая фаза облагораживания территории должна быть завершена в сентябре.