В Нальчике заработал крупнейший в регионе Дом молодежи

В КБР начал работу крупнейший в регионе Дом молодежи. Здесь начали работу отделения "Движения первых".

В Нальчике открыли Дом молодежи, который является крупнейшим на Северном Кавказе. Объект будет функционировать как арт-резиденция, здесь будут проходить события федерального уровня.

"Это самый большой центр, который есть в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, и это не просто стены, это — смыслы, это — люди, это — возможности для молодых людей. Здесь огромное количество интересных молодых ребят, которые готовы реализовывать себя"

– глава Росмолодежи Григорий Гуров

Молодые жители республики смогут заниматься творчеством или присоединиться к волонтерским инициативам. В здании открылись отделения "Движения первых", различные кружки, секции и прочие активности.

Отметим, что молодежный центр функционирует в здании, построенном в 1980-х годах и ранее принадлежавшем профсоюзам.