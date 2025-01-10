Вестник Кавказа

В Нальчике заработал крупнейший в регионе Дом молодежи

Выпускной вечер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР начал работу крупнейший в регионе Дом молодежи. Здесь начали работу отделения "Движения первых".

В Нальчике открыли Дом молодежи, который является крупнейшим на Северном Кавказе. Объект будет функционировать как арт-резиденция, здесь будут проходить события федерального уровня. 

"Это самый большой центр, который есть в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, и это не просто стены, это — смыслы, это — люди, это — возможности для молодых людей. Здесь огромное количество интересных молодых ребят, которые готовы реализовывать себя"

– глава Росмолодежи Григорий Гуров

Молодые жители республики смогут заниматься творчеством или присоединиться к волонтерским инициативам. В здании открылись отделения "Движения первых", различные кружки, секции и прочие активности.  

Отметим, что молодежный центр функционирует в здании, построенном в 1980-х годах и ранее принадлежавшем профсоюзам.

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