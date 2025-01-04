Принимать новый тип самолетов разрешили аэропорту Нальчика

Нальчикский аэропорт теперь может принимать новые типы лайнеров. Соответствующее разрешение воздушная гавань получила от Росавиации.

Росавиация выдала разрешение международному аэропорту "Нальчик" на прием и выпуск нового типа самолетов. Об этом рассказали 12 февраля в самой компании.

Речь идет о лайнерах Boeing 737-900, Boeing 757-200 и Airbus A321.

Гендиректор аэропорта отметил, что возможность принять эти самолеты открывает новые перспективы для развития воздушной гавани и привлечения компаний к сотрудничеству.

"Обслуживание таких самолетов позволит расширить географию полетов, увеличить пассажиропоток и объемы грузоперевозок"

– Сергей Айнетдинов