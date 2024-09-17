Стало известно, как вырастут цены на билеты "Аэрофлота" в 2025 году

В компании "Аэрофлот" рассказали, каким будет рост цен на авиабилеты в этом году. Ожидается, что билеты подорожают на уровне инфляции.

Билеты на рейсы перевозчиков "Аэрофлот", "Победа" и "Россия", входящих в группу "Аэрофлот", подорожают в этом году на уровне инфляции, поделился прогнозом глава "Аэрофлота" Сергей Александровский с телеканалом "Россия-24".

"В 2025 году мы ожидаем изменения стоимости на уровне инфляции и будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие значения"

– Александровский

В прошлом году инфляция в России составила более 9,5%.

В начале 2025 года в РФ вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому перевозчики должны предоставлять скидку 50% на авиабилеты пассажиров 2-12 лет на внутренних рейсах.