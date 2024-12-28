Вестник Кавказа

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России все перевозчики с 10 января обязаны предоставлять скидку в размере 50% на авиабилеты для детей. Ранее такую скидку делали не все компании.

С завтрашнего дня все отечественные авиакомпании будут продавать билеты для юных пассажиров за половину стоимости взрослого билета, поделились в Минтрансе РФ.

"Десятого января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки (на детские билеты)"

– министр Роман Старовойт

Основные российские авиаперевозчики внедрили скидку в конце 2024 года.

Также в январе 2025 года начнет действовать правило, по которому дети в самолете будут обязательно размещаться рядом с родителями.

 

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