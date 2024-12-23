Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

В этом году из Нальчика впервые полетят самолеты в Казань. Станет больше рейсов в Сочи и Петербург, может расшириться полетная программа в Турцию и Азербайджан.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков поведал о расширении полетной программы из Нальчика в 2025 году.

Дышеков рассказал, что на субсидирование рейсов выделено 57 млн рублей.

"Благодаря этому появятся новые рейсы: это Казань, Республика Татарстан, и дополнительный рейс в Северную столицу. Сейчас из Нальчика самолет в Санкт-Петербург летает, но не каждый день... Также с 4 января раз в неделю у нас начал летать самолет из Сочи в Нальчик и обратно"

– министр

Кроме того, рассматриваются новые направления, в том числе международные, продолжил он.

"Прорабатываем дополнительные направления. Планируем также работу над летним рейсом в Анталью и круглогодичным в Стамбул. Также хотим наладить авиасообщение с Баку и запустить второй рейс в Москву"

– министр

Ожидается, что ежегодный пассажиропоток воздушной гавани в Нальчике вскоре составит около 500 тыс человек, добавил министр, передает ТАСС.