Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков поведал о расширении полетной программы из Нальчика в 2025 году.
Дышеков рассказал, что на субсидирование рейсов выделено 57 млн рублей.
"Благодаря этому появятся новые рейсы: это Казань, Республика Татарстан, и дополнительный рейс в Северную столицу. Сейчас из Нальчика самолет в Санкт-Петербург летает, но не каждый день... Также с 4 января раз в неделю у нас начал летать самолет из Сочи в Нальчик и обратно"
– министр
Кроме того, рассматриваются новые направления, в том числе международные, продолжил он.
"Прорабатываем дополнительные направления. Планируем также работу над летним рейсом в Анталью и круглогодичным в Стамбул. Также хотим наладить авиасообщение с Баку и запустить второй рейс в Москву"
– министр
Ожидается, что ежегодный пассажиропоток воздушной гавани в Нальчике вскоре составит около 500 тыс человек, добавил министр, передает ТАСС.